POL-EL: Haren - Ford beschädigt

Lingen (ots) - Am 12. Dezember zwischen 17 und 20.45 Uhr kam es an der Heidekampstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, auf einem dortigen Parkplatz abgestellten, schwarzen Skoda Fabia. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

mehr