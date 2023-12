Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Topf auf dem Herd vergessen

Lingen (ots)

Am Sonntag gegen 4.50 Uhr kam es in Lingen in der Alte Josefstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr. Grund dafür war, dass der Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus auslöste und ein Bewohner daraufhin die Rettungskräfte verständigte. Die Polizei konnte die Wohnung schnell lokalisieren und brachte den schlafenden 42-Jährigen aus seiner Wohnung. Vermutlich hat er Essen auf dem Herd unbeobachtet zurückgelassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kamen der 42-Jährige und die beiden Polizeibeamten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 42-Jährige blieb anschließend zur Überwachung im Krankenhaus wohingegen die Beamten unverletzt entlassen werden konnten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell