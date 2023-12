Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Bäckerei

Haren (ots)

Zwischen Samstag 12.30 Uhr und Sonntag 4.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Kirchstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was entwendet wurde bzw. wie hoch die Schadenssumme ist, steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell