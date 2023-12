POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern um 18:40 Uhr kam es in der Veldhauser Straße zu einem Raub an einer Tankstelle. Zwei bislang unbekannte maskierte männliche Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohten eine 36-jährige Angestellte. Die beiden Täter forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer noch nicht näher bekannten Summe Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich ...

mehr