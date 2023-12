POL-EL: Nordhorn - Raub an einer Tankstelle

Quendorf (ots) - Am Freitagnachmittag um 15:40 Uhr kam es in der Straße Alter Postdamm zu einem Einbruchdiebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Mit bisher unbekanntem Diebesgut flüchten diese in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923 - 994380 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

