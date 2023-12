POL-HK: Soltau: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis; Soltau/A 7: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

PI Heidekreis (ots) - Wiederholter Einbruch, 21.-25.12.2023 In den vergangenen Tagen wurde wiederholt in eine Apotheke in der Stadtmitte von Bad Fallingbostel eingebrochen und Bargeld entwendet. In einem Fall konnte der aus Bad Fallingbostel stammende 23-jährige Täter im Tatobjekt und in einem weiteren Fall im Nahbereich des Tatorts festgenommen und das Diebesgut ...

mehr