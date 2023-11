Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Kennzeichendiebstahl - Schuhe gestohlen - Kennzeichen entwendet - Diebstahl aus Einfamilienhaus - Diebstahl aus Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Farbschmierereien

Alsfeld. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag (10.11) und Mittwoch (15.11.) einen Briefkasten sowie eine Mülltonne in der Altenburger Straße mit verfassungswidrigen Zeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-DD 555 eines schwarzen Opel Corsa stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schuhe gestohlen

Lauterbach. Zwei Paar Schuhe Nike Air Jordan in der Größe 40 stahlen Unbekannte zwischen Dienstagvormittag (14.11.) und Mittwochmorgen (15.11.) aus einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen standen die Schuhe im Gesamtwert von etwa 150 Euro zur Tatzeit im Hausflur. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Lauterbach. Von einem in der Bleichstraße abgeparkten Renault Twingo entwendeten Unbekannte in der Nacht zur Freitag (17.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MS 114. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Nähe eines Festplatzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Lautertal. Unbekannte verschafften sich zwischen dem 1. September und dem 18. November unerlaubten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hinterstraße in Engelrod. Anschließend stahlen sie Weihnachtsdekoration und Werkzeuge im Wert von etwa 300 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Alsfeld. Mindestens ein unbekannter Täter stahl am Samstag (18.11.), zwischen 5 Uhr und 11.30 Uhr, ein Handy, einen Lautsprecher sowie eine Flasche Wein und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe aus einem Ford Kuga. Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle".

Zeugen hatten gegen 13 Uhr einen bislang unbekannten Mann beobachtet, welcher sich längere Zeit auf dem Parkplatz in der Nähe mehrere unterschiedlicher Pkw aufhielt. Er soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkelgrüne Hose und weiße Turnschuhe getragen haben. Ob dieser Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

