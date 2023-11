POL-OH: Versammlungslagen in Fulda

Bad Hersfeld (ots) - Am 19.11.23 gegen 07.50 Uhr parkte ein 27-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw in Bad Hersfeld in der Straße "Am Kurpark" am Fahrbahnrand vor einer dortigen Bäckerei. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Pkw an der Fahrerseite beschädigt war. Ein bislang Unbekannter war in der kurzen Zeit vermutlich beim Vorbeifahren an den Pkw des Hersfelders gestoßen. Anschließend entfernte ...

