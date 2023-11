Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld (ots)

Philippsthal - Am 18.11.23, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Heringer die Ulsterstraße in Richtung der Straße Am Zollhaus (B62). Ein 43-jähriger Unterbreizbacher befuhr die Straße Am Zollhaus stadtauswärts in Richtung Röhrigshof. Als der Heringer im Einmündungsbereich nach links in Richtung Röhrigshof einbog, übersah er den Vorfahrtberechtigten Unterbreizbacher, es kam zum Zusammenstoß. Der Unterbreizbacher wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

