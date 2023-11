Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch (08.11.) und Samstag (18.11.) auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung eines Gebäudes in der Straße "Heinrichshof" in Erkshausen. Anschließend entwendeten die Langfinger eine noch unbekannte Menge an Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Neumarkt" hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (19.11.) auf. Anschließend betraten die Einbrecher die Wohnräume unerlaubt und stahlen einen Fernseher im Wert von circa 1.000 Euro. Sie hinterließen zudem Sachschaden von rund 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell