POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Junge auf Tretroller und Autofahrer stoßen zusammen.

Am Mittwochnachmittag (21.02.2024) gegen 17.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem jungen Rollerfahrer in der Straße "Seeblick". Ein 10-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg fuhr mit seinem City-Roller bergab in Richtung Hainbergstraße. Zeitgleich war aus Richtung Hainbergstraße kommend ein 20-Jähriger aus Paderborn mit seinem Mercedes Vito unterwegs. Im Bereich einer Einmündung kollidierte der Autofahrer mit dem Jungen auf dem Roller, so dass letzterer leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen wurde in Absprache mit den Eltern nicht benötigt.

