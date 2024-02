Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Falsche Polizeibeamte täuschen Verkehrskontrolle vor und bestehlen Autofahrer.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (19.02.2024) gegen 7 Uhr wurde ein Autofahrer an der Raststätte Lipperland Nord in der Straße "Am Speckenbach" von zwei Betrügern bestohlen. Sie täuschten vor Polizeibeamte zu sein und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei trugen sie zivile Kleidung. Nur einer von ihnen war unter der "normalen" Jacke mit einer Weste mit der Aufschrift Polizei bekleidet und zeigte einen vermeintlichen Polizeiausweis vor. Der ukrainische Renault Master-Fahrer wurde zunächst aufgefordert seine Papiere vorzuzeigen. Anschließend wurde er von einem der Täter unter einem Vorwand gebeten seinen Transporter kurzzeitig zu verlassen. Diese Ablenkung nutzte der zweite Täter, um währenddessen die Geldbörse des 62-jährigen Mannes aus dem Wagen zu entwenden. Nach der angeblichen Kontrolle entfernten sich die falschen Polizisten in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte der Autofahrer, dass seine Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten gestohlen wurde. Die Betrüger konnten als ca. 40 - 45 Jahre alt und ca. 1,70 - 1,75 m groß beschrieben werden. Einer von ihnen trug einen leichten 3-Tage-Bart. Der Mann, der eine falsche Polizei-Weste trug, sprach Deutsch. Zeuginnen oder Zeugen des Betruges werden gebeten ihre Hinweise telefonisch unter 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2 mitzuteilen.

