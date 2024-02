POL-LIP: Bad Salzuflen. Auto aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots) - Auf der Friedrich-Petri-Straße wurde am Montagmorgen (19.02.2024) eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 9.50 Uhr mit seinem Mercedes Benz C 400 in Richtung Schötmarsche Straße, als er die Frau aus Lage erfasste, als sie mit ihrem Rollator die Straße an einer dortigen Fußgängerfurt ...

