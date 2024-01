Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oststadt: 37-Jähriger überfällt Frauen in der Eilenriede. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Neujahrsmorgen, 01.01.2024, hat ein 37-jähriger Mann zwei Frauen im Stadtwald Eilenriede in Hannover überfallen. Nach Gegenwehr der Frauen flüchtete der Täter. Er wurde wenig später ermittelt und festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat geben können.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes waren die 24- und 25-Jahre alten Frauen gegen 04:00 Uhr im Stadtwald nahe der Fritz-Behrens-Allee unterwegs. Unvermittelt trat ein unbekleideter Mann aus der Dunkelheit hervor und schlug die 24-Jährige zu Boden. Ihre Freundin eilte ihr zu Hilfe und nach einem kurzen Handgemenge konnten die Frauen den Täter in die Flucht schlagen. Kurz darauf trafen die beiden auf zwei Passanten und zwei Radfahrer. Gemeinsam riefen sie die Polizei, die sich der beiden Opfer annahm.

Bei der Spurensuche in Tatortnähe fanden die Polizeibeamten zurückgelassene Kleidungsstücke. Eine weitere Spurenauswertung führte die Ermittler zu einem 37-jährigen Seelzer. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung wurde er festgenommen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter Vergewaltigung. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Insbesondere ein von den Betroffenen genanntes Paar soll sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben. Außerdem werden die beiden Radfahrer als mögliche Zeugen gesucht. Wer hat sonst am 01.01.2024 gegen 04:00 Uhr in der Nähe der Fritz-Behrens-Allee etwas gesehen oder gehört? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555. /dd, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell