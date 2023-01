Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (Mitte) (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Freitag, 20.01.2023, um 18:50 Uhr, beim rückwärts Rangieren einen Fußgänger in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 33 in 67059 Ludwigshafen am Rhein. Der Fußgänger verletzte sich hierbei leicht.

Der 28-jährige Fußgänger war zur genannten Zeit im Begriff die Fahrbahn an der betreffenden Örtlichkeit zu überqueren. Genau in diesem Moment setzte der Fahrer eines weißen PKW, Peugeot 208, Baujahr 2012 - 2019, mit Ludwigshafener Kennzeichen zurück und touchierte den Fußgänger im Beckenbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens des flüchtigen Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des Fahrzeugführers nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell