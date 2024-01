POL-H: Hannover-Sahlkamp: 77-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt Hannovers ist am Montag, 01.01.2024, eine 74-jährige Mieterin leblos aufgefunden worden. Der Polizei liegen Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor. Eine 50 Jahre alte Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde vorläufig festgenommen. (Wir berichteten ...

mehr