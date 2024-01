Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wennigsen-Sorsum: Nach einem krankheitsbedingten Unfall verstirbt Busfahrer im Krankenhaus

Hannover (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, ist ein 59-jähriger Busfahrer in Wennigsen-Sorsum krankheitsbedingt von der Straße abgekommen und gegen den Vorbau eines Wohnhauses geprallt. Der Busfahrer verstarb später im Krankenhaus. Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 59-jährige Hannoveraner gegen 15:30 Uhr mit seinem Linienbus die Weetzener Straße in Richtung der Bundesstraße 217. In der Ortschaft Sorsum verlor er krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einer Rechtskurve geradeaus weiter. Der Hannoveraner kam anschließend mit seinem Linienbus der Marke Mercedes nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grundstückszaun und prallte frontal gegen den Vorbau eines Wohnhauses. Der Busfahrer wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst reanimiert und verstarb später im Krankenhaus. Die sieben Insassen des Linienbusses blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Vorbau des Wohnhauses war zum Unfallzeitpunkt unbewohnt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro. /san, nash

