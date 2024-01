Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Nordstadt: 74-Jährige bei Wohnungsbrand leblos aufgefunden - 50 Jahre alte Frau festgenommen

Hannover (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Montag, 01.01.2024, in der Nordstadt Hannovers ist eine 74-jährige Mieterin leblos aufgefunden worden. Eine 50 Jahre alte Frau wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Gegen 12:50 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Stangriede" im Stadtteil Nordstadt und verständigte die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten wurde der Leichnam einer 74-jährigen Bewohnerin aufgefunden. Eine 50-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Der Polizei liegen Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor. Aufgrund des Verletzungsbildes konnte bislang keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Die 50-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Derzeit befindet sie sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Anschließend wird geprüft, ob ein Haftbefehl gegen sie erlassen wird. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Todesursache dauern an. /rod, nash

