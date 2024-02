Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Detmold-Pivitsheide. Kontrolle über Wagen verloren - Zusammenstoß zweier PKW.

Lippe (ots)

Im Bereich der Kreuzung Bielefelder Straße/Hellweg ereignete sich am Montagnachmittag (19.02.2024) gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger aus Lage war mit seinem Daimler Chrysler Jeep auf der Bielefelder Straße in Richtung Kachtenhausen unterwegs und bog nach rechts auf den Hellweg ein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Wagen ins Schleudern, so dass er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Mercedes drehte sich und kollidierte mit der Mercedes Benz V-Klasse eines 49-Jährigen aus Lage, der auf dem Hellweg aufgrund einer roten Ampel auf der Linksabbiegerspur stand. Während die beiden Autofahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, wurden die weiteren Insassen im Mercedes (eine 44-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge) leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

