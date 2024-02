Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Übermütige Einbrecher bei zweitem Diebstahl gestört.

Lippe (ots)

Über eine Tür brachen unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen (20.02.2024) gegen 2.45 Uhr in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße ein. Aus dem Kassenbereich stahlen sie Tabakwaren und schafften sie davon. Anschließend kamen sie erneut zurück, um weitere Beute zu machen. Dabei wurden sie jedoch unerwartet von einem Zeugen gestört. Aufgeschreckt flüchteten die Diebe in Richtung Dammstraße und ließen ihr weiteres Diebesgut zurück. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 18 - 30 Jahre alt, bekleidet mit hellen Kapuzenjacken, hellen Hosen und Sneakers. Die Höhe der Beute kann noch nicht beziffert werden. Wer Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell