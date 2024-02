Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Lagerhalle bei Einbruch verwüstet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (16. - 19.02.2024) war eine Lagerhalle in der Grevenmarschstraße das Ziel von Einbrechern. Gewaltsam verschafften sie sich über eine Tür Zutritt zur Halle und richteten dort großen Sachschaden an - unter anderem mit einem Gabelstapler. Sie flüchteten nach ihrer Tat mit einem Monitor. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon: 05231 6090.

