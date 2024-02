Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Anhaltesignale ignoriert und auf Polizisten zugefahren.

Lippe (ots)

Im Bereich der Bahnhofstraße / Auf der Moorlage führte die Polizei Lippe am Samstagabend (17.02.2024) eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser wurden dem Fahrer eines VW Passats Anhaltesignale gegeben, als er gegen 22.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bad Meinberg unterwegs war. Diese missachtete der Autofahrer konsequent. Statt anzuhalten fuhr der Mann auf einen 23-jährigen Polizisten zu, der zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Der Passat-Fahrer flüchtete. Ein Streifenwagen-Team eilte ihm bis zu einem Parkplatz eines Autohauses in der Bahnhofstraße nach, wo der Mann seinen Wagen verließ und zu Fuß in Richtung eines Ackers flüchtete. Den Beamten gelang es den 33-Jährigen nach einer fußläufigen Verfolgung zu stellen. Bei der Festnahme leistete der Horn-Bad Meinberger vehement Widerstand. Der Mann, der auf Bewährung auf freiem Fuße war, besaß keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, weshalb ihm Blutproben entnommen wurden. Zusätzlich wurde bei ihm eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 33-Jährige wurde zur Polizeiwache Blomberg gebracht und nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats gegen den Mann laufen.

