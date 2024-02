POL-LIP: Bad Salzuflen. Gartengeräte und Motorrad gestohlen.

Lippe (ots) - Aus einem Tierheim in der Straße "Zum Dicken Holz" raubte am Samstagmittag (17.02.2024) gegen 13.30 Uhr ein Mann seinen Hund. Der Husky des 37-jährigen Detmolders wurde zuvor vom Ordnungsamt sichergestellt und an das Tierheim übergeben. Der aggressive Mann tauchte am Tierheim auf und verlangte die Herausgabe seines Hundes. Als man dem nicht nachkam, ging er Mitarbeiterinnen körperlich an, raubte seinen ...

mehr