POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. 11-Jähriger von Jugendlichen beraubt.

Im Bereich der Bielefelder Straße / Höhe Nahkauf wurde ein Junge am Donnerstagnachmittag (15.02.2024) von zwei Jugendlichen körperlich angegriffen und beraubt. Der 11-Jährige aus Detmold ging gegen 15.10 Uhr auf einem Fußweg in Richtung Haferkamp, als er plötzlich von hinten geschubst wurde und stürzte. Unbekannte Jugendliche traten auf den am Boden liegenden Jungen ein, raubten ihm seinen Schlüssel und flüchteten in Richtung Bielefelder Straße. Der Junge blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 15 und 17 Jahre alt gewesen sein, einer von ihnen hatte kurze, schwarze Haare. Sie waren beide mit OP-Masken und schwarzen Trainingsanzugjacken bekleidet, einer trug eine schwarze Trainingshose, der andere eine blaue. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise zum Raub.

