Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Bitte keine Polizei

Lippe (ots)

Aus gutem Grund hatte ein männlicher PKW-Fahrer Sorge vor Repressalien vor der Polizei, als er am Freitagabend gegen 21:05 Uhr in Horn-Bad Meinberg auf der Bahnhofstraße auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. Der ca. 1,80 Meter große und kräftige Mann war mit seinem silberfarbenen BMW-Coupe in Richtung Hessenring unterwegs. Als vor ihm die 53-jährige Hornerin ihren Smart Fortwo abbremste, erkannte der Mann dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Nachdem man die Unfallstelle geräumt und an die Seite gefahren war, bemerkte die Hornerin im Gespräch Alkoholgeruch bei dem Mann. Damit konfrontiert, bot der Mann der Frau 1.000 Euro für die Schadensabwicklung an. Als die Frau auf die Alarmierung der Polizei bestand, setzte sich der Mann zurück in seinen PKW und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Frau konnte sich nur einen Teil des Kennzeichens merken. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens müssen nun durch die Sachbearbeitung ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

