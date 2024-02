Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerverletzte nach Alleinunfall - Hubschrauber im Einsatz.

Lippe (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Blomberger Straße zwischen Vahlhausen und dem Gildezentrum in Detmold wurden am Donnerstagabend (15.02.2024) gegen 23:15 Uhr drei Detmolder schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer sowie sein Beifahrer und eine Mitfahrerin (beide 20 Jahre) wurden mit zwei Rettungshubschraubern und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser geflogen bzw. gefahren. Bei der 20-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr, nach aktuellen Erkenntnissen jedoch inzwischen nicht mehr. Die Polizei vermutet, dass der Unfall möglicherweise auf den Missbrauch berauschender Substanzen zurückzuführen ist und hat entsprechende Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

