Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Handtaschendiebstahl auf Discounter-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag (26.01.2024) ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ohechaussee in Garstedt zu einem Handtaschendiebstahl gekommen.

Gegen 19:00 Uhr hatte die 60-jährige Geschädigte nach dem Einräumen ihres Einkaufs in ihren Pkw ihren Einkaufswagen weggebracht und dabei ihre Handtasche für kurze Zeit unbeobachtet an ihrem Fahrzeug belassen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, war die Handtasche samt Inhalt entwendet worden.

Bei der Anzeigenerstattung beim Polizeirevier in Norderstedt erinnerte die Geschädigte sich später an eine weibliche und eine männliche Person, die sich in unmittelbarer Nähe ihres Pkw aufgehalten hatten, bevor ihre Handtasche verschwand.

Die Geschädigte konnte die beiden Personen beschreiben:

Weibliche Person:

- ca. 55 Jahre - ca. 170 cm groß - kurze schwarze Haare

Männliche Person:

- ca. 50 Jahre - ca. 165 cm groß - schwarze Jacke - hellbrauner Hautteint - schlank

Ob die beschriebenen Personen als Tatverdächtige in Frage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt in diesem Fall wegen Diebstahls und erhofft sich mögliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 040-52806-0.

