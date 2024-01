POL-SE: Quickborn - Betrunkener Fahrzeugführer fährt Kreise auf Parkplatz - Führerschein beschlagnahmt

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (27.01.2024) ist es in der Zeit von 09.30 Uhr - 11.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich war hauptsächlich das ...

mehr