Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wakendorf I - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (27.01.2024) ist es in der Zeit von 09.30 Uhr - 11.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich war hauptsächlich das Obergeschoss tatbetroffen. Hier hat der oder die die Täter die Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde Schmuck in noch nicht bekannter Menge und von noch nicht bekanntem Wert.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und erhofft sich Hinweise zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum und in Tatortnähe unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell