POL-SE: Kaltenkirchen - Zwei Feuer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (24.01.2024) auf Donnerstag (25.01.2024) ist es in der "Krankenhausstraße" zu einem Einbruch in ein Hotel gekommen, bei dem nach den ersten Erkenntnissen ein Tresor samt Bargeld in einer Höhe von knapp 1.000 Euro entwendetet wurden. Die Tat ereignete sich in einem ...

