Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Auf Kreisstraße mit umgestürzten Baum kollidiert

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.09.2023, gegen 22.35 Uhr, kollidierte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit einem umgestürzten Baum, welcher quer über der Kreisstraße 6353 lag. Der 23-Jährige befuhr die Kreisstraße von Dossenbach kommend in Richtung Schopfheim, als er in einem Waldstück einen im Durchmesser etwa 40 Zentimeter dicken Baum auf der Fahrbahn liegend wahrnahm. Trotz einer Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bis zur Beseitigung des Baumes durch die Straßenmeisterei war die Kreisstraße komplett gesperrt. Neben der Polizei und der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell