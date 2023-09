POL-FR: Lörrach: Baustellencontainer in der Weiler Straße aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am frühen Montag, 04.09.2023 gegen 05:55 Uhr kam es in der Öflinger Straße in Wehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einer 55-jährigen Rollerfahrerin. Der 43-Jährige befuhr die Öflinger Straße ortsauswärts. An der Einmündung zum Ortsteil Hölzle bog er nach links ab und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden Rollerfahrerin. Die ...

mehr