POL-FR: Lörrach: Mit entwendetem Pkw gegen Baum gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte am Montag, 04.09.2023, gegen 05.30 Uhr, mehrere Jugendliche mit, welche in der Straße "Beim Haagensteg", bei einer Bar im Außenbereich ein Feuer entzündet hätten. Bei einer Nachschau konnte nur noch eine brennende Holzkiste, welche wohl als Tisch diente, festgestellt werden, sowie auf dem Parkplatz einen beschädigten VW Lupo. Nach Sachlage kollidierte der unbekannte Fahrer des VW Lupo beim Rückwärtsfahren mit einem Baum. An dem VW Lupo dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW Lupo in der Nacht von Mittwoch 30.08.2023, auf Donnerstag, 31.08.2023, in der Neudorfer Straße aus einer Tiefgarage entwendet wurde. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

