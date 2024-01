Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zwei Einbrecher nach mehreren Gartenlaubeneinbrüchen festgenommen - Täter in Haft

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.01.2024) konnten durch die Polizei zwei mutmaßliche Täter nach bislang acht erfolgten Gartenlaubenaufbrüchen im "Haidkamp" beim dortigen Kleingartenverein festgenommen werden, die am Folgetag der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt wurden.

Gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg einen verdächtigen Pkw und stellten zwei Personen im Fahrzeug fest. Im Rahmen einer ersten Sichtkontrolle fielen den Beamten mehrere verdächtige Gegenstände im Fahrzeug auf.

Weitere Einsatzkräfte vom Polizeirevier Pinneberg stellten in unmittelbarer Nähe zum Kontrollort mehrere Einbrüche in einem Kleingartenverein fest. Sowohl die im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände als auch die Spurenlage an den jeweiligen Tatorten ergaben in der Summe einen konkreten Tatverdacht gegen die kontrollierten Männer.

Die Polizei nahm die beiden 45-jährigen Männer vorläufig fest.

Die Polizei in Rellingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand können den beiden Tatverdächtigen bisher acht Einbrüche, die vermutlich alle in der Nacht geschahen, zugeordnet werden.

Das Stehlgut kann noch nicht näher benannt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurden die dringend Tatverdächtigen beim Amtsgericht in Itzehoe vorgeführt. Im Zuge dessen erließ der zuständige Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe einen Untersuchungshaftbefehl und die Beschuldigten wurden der Justizvollzugsanstalt in Neumünster zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell