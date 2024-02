Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (14.02.2024) zwischen 07:00 Uhr und 16:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Buchweizenweg ein. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurden zwei Armbanduhren (Damen und Herren) sowie eine Halskette entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden oder eine E-Mail an poststelle.lippe@polizei.nrw zu senden.

