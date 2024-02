POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (13.02.2024) betraten drei Täter einen Drogeriemarkt in der Langen Straße. Während einer der Täter vorgab zu telefonieren, begaben sich die anderen beiden zum Parfümregal. Dort steckten sie mehrere Parfüms in eine große Tasche. Um 16:12 Uhr verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Täter werden wie folgt ...

mehr