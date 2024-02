Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bandendiebstahl im Drogeriemarkt: Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.02.2024) betraten drei Täter einen Drogeriemarkt in der Langen Straße. Während einer der Täter vorgab zu telefonieren, begaben sich die anderen beiden zum Parfümregal. Dort steckten sie mehrere Parfüms in eine große Tasche. Um 16:12 Uhr verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Männlich, dunkler Schnurrbart, schwarze Basecap, schwarze Hose, schwarze Schuhe 2. Täter: Männlich, 20-30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe 3. Täter: Männlich, 20-30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe

Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Bandendiebstahls und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 oder per E-Mail an poststelle.lippe@polizei.nrw.de zu melden.

