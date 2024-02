Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Einbruch auf Baustelle.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch (13.02.2024, 10 Uhr - 14.02.2024, 09 Uhr) drangen unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Baustelle in der Hornschen Straße ein. Werkzeug im Wert von etwa 2000 Euro wurde aus dem Haus gestohlen, darunter eine Mauerschlitzfräse in einem blauen Hartschalenkoffer und eine schwarze Bohrmaschine der Marke Würth. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 oder per E-Mail an poststelle.lippe@polizei.nrw.de

