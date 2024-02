Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Jugendlicher Tatverdächtiger entwendet Fahrrad nach Probefahrt.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.02.2024, 17:30 Uhr) täuschte ein jugendlicher Tatverdächtiger vor, ein Fahrrad mit Helm kaufen zu wollen. Der Tatverdächtige wartete bereits vor einem Haus in der Kolmarer Straße, als der 14-jährige Fahrradeigentümer mit seinem Vater dort eintraf. Der jugendliche Täter fuhr mit dem Helm (Marke: O'Neil, Größe: S, Farbe: schwarz) und dem Fahrrad auf eine Probefahrt und kehrte nicht zurück. Das gestohlene Rad ist ein Mountainbike der Marke Commercial in Blau-Weiß mit Vollfederung und einem auffälligen weißen Sattel. Es hat eine Größe von 26 Zoll.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 13-15 Jahre alt - rote Haare, vorne etwas länger und nach oben gestylt - dunkle Nike Jacke - Baggy Jeans - weiße Mütze

Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum gestohlenen Fahrrad bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell