Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fallrohre aus Kupfer gestohlen: Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (12.02.2024, 17:00 Uhr - 13.02.2024, 07:00 Uhr) mehrere Meter Kupfer-Fallrohre von einem Mehrfamilienhaus in der Hagensche Straße entwendet. Die Polizei vermutet, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts benutzt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 oder per E-Mail an poststelle.lippe@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell