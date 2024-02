Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (12.02.2024) ereignete sich gegen 07:20 Uhr auf der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 61-jährige Detmolderin war mit ihrem schwarzen Mini auf der Linksabbiegespur in Richtung Hermannstraße unterwegs, als ein anderes Fahrzeug von hinten über die Gegenfahrspur an ihr vorbeifuhr und dabei den linken Außenspiegel touchierte und beschädigte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Hermannstraße fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Opel Meriva. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

