Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Verfolgungsfahrt durch Polizei beendet.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (11.02.2024) endete eine Verfolgungsfahrt in Schötmar. Ein 23-jährigen Autofahrers aus Bad Salzuflen versuchte eine polizeiliche Absperrung zu umfahren und verursachte dabei mit seinem Mini auf dem Fußgängerweg Schäden an einem geparkten PKW und einer Hecke. Nach dem Zusammenstoß versuchte er sich der Kontrolle der Polizei durch Flucht zu entziehen. Während der Verfolgung missachtet der Salzufler rote Ampeln. Letztendlich fuhr der junge Fahrer in einen Streifenwagen, sodass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Beschuldigte wurde aufgrund der psychischen Ausnahmesituation in eine Klinik überführt. Zwei Polizeibeamte sowie der Unfallflüchtige erlitten leichte Verletzungen. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht abschließend beziffert.

