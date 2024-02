Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Bielefeld. Verfolgungsfahrt endet im Straßengraben. 22-jähriger ohne Führerschein.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (09.02.2024) gegen 22:19 Uhr, versuchte die Polizei Lippe einen VW Passat auf dem Alten Schulweg in Fahrtrichtung Dorfstraße anzuhalten. Der 22-jährige Fahrer aus Bad Oeynhausen reagierte nicht auf die Anhaltezeichen, beschleunigte sein Fahrzeug und floh. Die Verfolgung führte über mehrere Ortschaften bis nach Bielefeld, wo der Passat in der Sehlhausenstraße im Straßengraben endete. Es entstanden keine Personenschäden oder nennenswerten Sachschäden. Der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest war positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Drogenkonsum und das Durchführen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens.

