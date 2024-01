Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Höhenstraße/Kolpingstraße - eine Person leicht verletzt (17.01.2024)

Stockach (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Einmündung Höhenstraße/Kolpingstraße ereignet hat. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem VW Tiguan auf der Höhenstraße in Richtung Kolpingstraße. Im Einmündungsbereich verlor er auf der eisglatten Straße die Kontrolle über den Wagen und rutschte in einen dort geparkten BMW. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, der Schaden an dem BMW dürfte etwa 3.000 Euro betragen.

