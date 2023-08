POL-EN: Breckerfeld: Öffentlichkeitsfahndung

Wetter (ots) - Am 17.08.2023, gegen 14:20 Uhr, befuhr eine 61-jährige Wetteranerin mit ihrem Ford die Straße An der Kohlenbahn in Fahrtrichtung Hagen. Im Bereich einer Kurve stoppte sie ihren Pkw, um nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dies übersah ein nachfolgender 61-jähriger Hagener mit seinem BMW, sodass er auf den Ford auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw beschädigt und waren nicht mehr ...

