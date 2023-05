POL-WES: Hamminkeln - 12-Jährige ist wieder da!

Hamminkeln (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Hamminkeln ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 7.24 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Auto die Halderner Straße, aus Töven kommend in Fahrtrichtung Merhoog. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einem Kurvenbereich mit ihrem Fahrzeug in ...

