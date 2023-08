Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kollision zwischen LKW und Pkw- Gevelsbergerin wird leicht verletzt.

Gevelsberg (ots)

Am 16.08.2023, gegen 08:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 58-jähriger Sprockhöveler bog mit seinem Lkw der Marke MAN von der Breddestraße nach links in die Straße Am Sinnerhoop ab. Dabei kam es zu Kollision mit einer 57- Gevelsbergerin, die mit ihrem Opel die vorfahrtsberechtigte Breddestraße befuhr. Die Gevelsbergerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

