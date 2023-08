Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Trickbetrügerin erbeutet Bargeld und Gold in fünfstelliger Höhe

Hattingen (ots)

Am 16.08.2023, gegen 14:30 Uhr, erhielt ein 97-jähriger Hattinger einen "Schockanruf" von derzeit unbekannten Tätern. Nach Angaben der Täter habe seine Schwiegertochter bei einem Verkehrsunfall eine Person getötet. Sie sei festgenommen worden und er müsse nun eine Kaution bezahlen, damit die Schwiegertochter wieder freigelassen würde. Der Hattinger glaubte diesen "Schockanruf", sodass es kurze Zeit später an der Wohnanschrift zu einer Übergabe einer Geldsumme in mittlerer fünfstelliger Höhe, Goldmünzen und Goldschmuck kam. Die weibliche Täterin, die die Beute bei dem Geschädigten abholte, konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - Größe ca. 160 cm - korpulente Figur - schwarze "krause" Haare

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell