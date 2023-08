Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Frontalzusammenstoß fordert einen Unfalltoten und 4 Verletzte.

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 01.08.2023, um 10.45 Uhr geht der Notruf beim Rettungsdienst ein. Auf der B8 (Dinslakener Landstraße) sind im Bereich der neuen Umgehungsstraße zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod eines 75-jährigen Weselers festgestellt werden.

Der 75-jährige Weseler befuhr mit seinem Pkw die B8 von Wesel in Richtung Dinslaken. Ihm kam der 61-jährige Hünxener mit seinem PKW und drei Insassen entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 75-Jährige nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß frontal mit dem PKW des 61-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 75-Jährige tödlich und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 61-Jährige sowie seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Bei der Unfallaufnahme wird das Verkehrskommissariat von einem spezialisierten Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B8 voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

