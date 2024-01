Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz in der Rosenstraße

Seitingen-Oberflacht, Oberflacht, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochabend an einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße gekommen. Eine 69-jährige Bewohnerin hatte auf dem Esszimmertisch beim Verlassen ihrer Wohnung einen Adventskranz brennen lassen. In der Folge entzündete sich der Kranz und zog auch eine Tischdecke und den Tisch in Mitleidenschaft. Anwohner hörten einen ausgelösten Rauchmelder aus der Wohnung der 69-Jährigen und verständigten die Feuerwehr. Diese rückte unter der Leitung von Ulrich Zepf mit drei Fahrzeugen und 20 Mann zu dem gemeldeten Brand aus und konnten diesen auch schnell löschen. Glücklicherweise hatte das Feuer nicht weiter um sich gegriffen. Personen kamen nicht zu Schaden, so dass der vorsorglich mit sieben Einsatzkräften ausgerückte DRK Rettungsdienst nicht tätig werden musste.

